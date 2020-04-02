İngiltere'de koronavirüs kaynaklı ölümlerde artış!

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 569 artarak 2 bin 921'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 569 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 921'e çıkarken, vaka sayısı ise 4 bin 243 artışla 33 bin 718 oldu.

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.

KOVİD- 19 KURBANI SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Salgının yayılmasıyla İngiltere'de de doktor ölümleri devam ediyor. Son olarak Nijerya doğumlu Alfa Sa'adu, virüsle 2 hafta süren mücadeleyi kaybetti. 68 yaşında ölen Sa'adu'nun 40 yıl İngiltere'de hizmet verdikten sonra emekliye ayrıldığı ancak bir hastanede yarı zamanlı çalıştığı kaydedildi.

Daha önce de Müslüman doktorlar Amged El-Hawrani (55),Habib Zaidi (76) ile Adil El Tayar (63) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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"İŞLER DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede, ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Geçen hafta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

İSPANYA'DA KOVİD-19'DAN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e yükselirken vaka sayısı 110 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi.

Dünyada Kovid-19'dan kayıplarda İtalya'nın ardından ikinci sırayı alan İspanya'da, günlük en yüksek ölüm sayısına son 24 saatte ulaşıldı. Bakanlığın verilere göre son 24 saatte ölü sayısı 950 artarak 10 bin 3'e çıktı.

Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık 2 bin 800'ünün bakımevlerinde kalan yaşlılar oldukları bildirildi.

Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 8 bin 102 artışla 110 bin 238'e yükseldi.

Mevcut durumda Kovid-19 hastalarından 6 bin 92'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 54 bin 113'ü hastanede tedavi görürken, taburcu edilenlerin sayısı düne nazaran 4 bin 96 artışla 26 bin 743'e çıktı.

İspanya, Çin'in (76 bin 238) ardından Kovid-19 vakalarında en fazla iyileşmenin görüldüğü ikinci ülke konumunda bulunuyor.