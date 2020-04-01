İngiltere'de koronavirüs bilançosu artıyor

Reuters

Son dakika açıklamalarına göre, İngiltere'de son 24 saatte 563 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 352'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısının ise 29 bin 474'e çıktığı açıklandı.

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