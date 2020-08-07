Reuters

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Beyrut'taki patlamanın ardından ilk kez açıklama yaptı. Politik anlaşmazlıkların kenara bırakılması gerektiğini söyleyen Nasrallah, "Depoda silahımız olduğu iddialarını kesin olarak reddediyorum" dedi.

Patlamanın çok büyük bir trajedi yaşattığını belirten Nasrallah, bunun Lübnan'ın modern zamanlarda yaşadığı en büyük felaket olduğunu söyledi.

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