Halkı galeyana getirmeye çalıştı! Şüpheli yakalandı!

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan ve sosyal medya platformlarında, Akevler ve Cumhuriyet mahallelerindeki marketlerde bir kişinin alkollü ürünlerin satışına tepki gösterdiğine yönelik görüntülerin yayınlanması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre gösterdiği tepkiyle, halkı kin ve nefret söylemleriyle galeyana getirmeye çalıştığı öne sürülen yabancı uyruklu M.E.A, Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına alındı.

Tepki çeken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.