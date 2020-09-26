Gasp, şiddet, dehşet! Dere yatağına attılar!

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle bir restoran sahibini alıkoydu. Edinilen bilgiye göre 4 saldırgan silah zoruyla mağdurdan önce para istedi. Bu isteğin ardından ise insanın kanını donduran bir şiddet uyguladılar.

DERE YATAĞINA FIRLATTILAR

Şiddetin ardından ise mağdur, 7 metre yükseklikten bir dere yatağına atıldı. Ağır yaralanan restoran sahibinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gasp dehşetini gerçekleştiren saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar önce serbest bırakıldılar.

4'Ü İÇİN YENİDEN YAKALAMA KARARI

Daha sonra ise serbest bırakılan 4 kişi hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Zanlılardan birinin askerde olduğu, üçünün ise arandığı öğrenildi.