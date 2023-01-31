Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Fabrikada kimyasal zehirlenme! 2 işçi öldü!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ve AFAD ekipleri, fabrikada inceleme gerçekleştirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 31.01.2023 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Fabrikada kimyasal zehirlenme! 2 işçi öldü!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Çerkeşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikanın içinde 2 kişi baygın bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

Jandarma ve AFAD ekipleri, fabrikada inceleme gerçekleştirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 38 tutuklama
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 38 tutuklama
Ankara'da bina ilaçlamasında 6 kişi zehirlendi
Ankara'da bina ilaçlamasında 6 kişi zehirlendi
Dolu yağışıyla beyaz büründü
Dolu yağışıyla beyaz büründü
Apartmandan çıkarken öldürüldü!
Apartmandan çıkarken öldürüldü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.