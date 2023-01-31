Fabrikada kimyasal zehirlenme! 2 işçi öldü!

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, fabrikada inceleme gerçekleştirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.