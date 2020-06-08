Erdoğan ve Trump'tan kritik görüşme!

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duydukları endişeyi muhataplarıyla paylaştıkları aktarıldı.

İki liderin, denizden komşumuz olan Libya’nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırdıkları belirtildi.