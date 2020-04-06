Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştüğü bildirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile saat 14.00'te bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.