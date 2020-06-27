AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un, sosyal medya hesabından 15 Temmuz sürecinin sorumlusunun, "Genelkurmay Başkanı olduğu, yargılanması gerektiği" yönünde paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre bir internet sitesine verdiği söyleşide de Üçok'un, komuta kademesinin darbecilerle birlikte hareket edeceği yönünde algı oluşturmaya yönelik beyanda bulunduğu ifade edildi. İddianamede, Üçok'un, atılı suçtan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARINI AŞIYOR"

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler Milli Savunma Bakanlığı avukatı Özel Aydın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç ile sanık Üçok'un avukatı Uğur Altun hazır bulundu. Avukat Aydın, sanığın söylemlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını belirterek, cezalandırılması talebinde bulundu.

MAHKUMİYET TALEP ETTİLER

Avukat Olgaç da Yargıtay içtihatları göz önüne bulundurulduğunda Üçok'un üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu bildirdi ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesini istedi.

6 AY 7 GÜN HAPİS VERİLDİ ERTELENDİ

Sanık avukatı ise müvekkilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak beraat talebinde bulundu. Taleplerin dinlenilmesinin ardından hükmü açıklayan Hakim Celal Savaş, emekli askeri hakim albay Üçok'un, Askeri Ceza Kanunu'nun 95/4'üncü maddesinde belirtilen, "Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı. Üçok'un cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı.