Doğalgaz patlaması anne ile oğlunun sonu oldu!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre intihar etmek isteyen Mikdat Çebi´nin (41) doğalgaz vanalarını açıp ateş yakması patlamaya neden oldu.

Patlama nedeniyle evde bulunan Mikdat Çebi ve annesi Hanım Altınkaynak (65) ağır yaralandı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi´nde tedavisi devam eden Hanım Altınkaynak önceki gün akşam saatlerinde, oğlu Mikdat Çebi ise dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.