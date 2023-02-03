Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kocaeli'ndeki doğalgaz patlaması anne ile oğlunun sonu oldu!

Doğalgaz patlaması anne ile oğlunun sonu oldu!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan 65 yaşındaki Hanım Altınkaynak ile 41 yaşındaki oğlu Mikdat Çebi tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti

Giriş: 03.02.2023 - 07:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Kocaeli'ndeki doğalgaz patlaması anne ile oğlunun sonu oldu!
DHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde olay 22 Ocak tarihinde Kavaklı Mahallesi 100´üncü Sokak'ta bir binanın üçüncü katında meydana geldi.

VANAYI AÇIP ATEŞ YAKTI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre intihar etmek isteyen Mikdat Çebi´nin (41) doğalgaz vanalarını açıp ateş yakması patlamaya neden oldu.

ANNE İLE OĞLU 1 GÜN ARAYLA ÖLDÜ

Patlama nedeniyle evde bulunan Mikdat Çebi ve annesi Hanım Altınkaynak (65) ağır yaralandı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi´nde tedavisi devam eden Hanım Altınkaynak önceki gün akşam saatlerinde, oğlu Mikdat Çebi ise dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

ANNE DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Hanım Altınkaynak´ın cenazesi dün kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

OĞLU BUGÜN DEFNEDİLECEK

Miktad Çebi´nin cenazesi ise bugün kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama
Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama
Bitlis'te kar ve tipide mahsur kalan 20 araç kurtarıldı
Bitlis'te kar ve tipide mahsur kalan 20 araç kurtarıldı
Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye'yi ziyaret edecek
Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.