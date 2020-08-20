Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Çavuşoğlu ve Lavrov'un görüşmesinde Suriye ve Libya'nın ele alındığı ifade edildi.

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