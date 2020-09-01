AA

Son dakika açıklamalarına göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Meis Adası'nda anlaşmalara ilişkin, "Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan AB'nin de koşulsuz desteği ile uluslararası hukuka aykırı şekilde kışkırtıcı adımlar atmakta. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bundan da Yunanistan zararlı çıkar. Başkalarının kışkırtması ile ya da kullanması ile Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın." dedi.

Doğu Akdeniz'de müzakereden yana olduklarını oldukların belirten Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız" değerlendirmesinde bulundu.