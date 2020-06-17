Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluLibya ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu ziyaret Libya'da büyük bir memnuniyet uyandırdı. Ziyaretimizin amacı Libya'ya desteğimizi vurgulamak içindi." ifadelerini kullandı.
"SON DERECE VERİMLİ BİR ZİYARETTİ"
Libya ile imzalanan mutabakat zaptını hatırlatan Çavuşoğlu, "Enerji ile ilgili yapacağımız işbirliğini konuştuk. Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için görüş alışverişlerinde bulunduk. Bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğimizi değerlendirdik." dedi.
Bakan Çavuşoğlu son derece faydalı ve verimli bir ziyareti gerçekleştirmiş olduklarını vurguladı.
Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Serrac dışında, Yüksek Konsey Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştüklerini, Hazine ve Maliye Bakanımız muhatabıyla görüştüğünü dile getirdi.
VOLKAN BOZKIR'A KUTLAMA MESAJI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75’inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır’ı kutladı. Bakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aday gösterdiğimiz BE Volkan Bozkır, üye ülkelerin büyük desteğiyle BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Türkiye’nin saygın konumunu ortaya koyan bu gurur verici başarıdan dolayı Volkan Ağabeyi kutluyorum. Çalışmalarının destekçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.
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