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Depremde eşi ve 2 çocuğu öldü! Kızını vurup intihar etti!

Adıyaman'da, 6 Şubat depreminde eşini ve iki çocuğunu kaybeden öğretmen baba Ferit Dayan, hayatta kalan 12 yaşındaki kızını silahla vurup hayatına son verdi. Küçük çocuğun yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi

Giriş: 27.04.2023 - 13:10 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Depremde eşi ve 2 çocuğu öldü! Kızını vurup intihar etti! - Günün öne çıkan haberleri
Depremde eşi ve 2 çocuğu öldü! Kızını vurup intihar etti!
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İHA

Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depreminde Besni ilçesinde bulundukları binanın yıkılması sonucu eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen Ferit Dayan, deprem sonrası hayatta kalan ve bahçede oyun oynadığı öğrenilen 12 yaşındaki Asya İrem Dayan’ı kaldıkları eve çağırdı.

KIZININ BAŞINA ATEŞ ETTİ

Ferit Dayan hayatına son verdi.
Ferit Dayan hayatına son verdi.

İHA'da yer alan habere göre Ferit Dayan, çağırdığı küçük kızının başına silahla ateş etti. Küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken öğretmen Ferit Dayan daha sonra silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.

KIZ ÇOCUĞU AĞIR YARALANDI

Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.İ.D.'ye müdahalelerde bulundu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DEPREM SONRASI BUNALIMA GİRDİ

Deprem sonrası bunalıma giren ve aynı zamanda psikososyal destek gören öğretmen baba Ferit Dayan’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

ÇOCUK YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun yoğun bakım servisine kaldırıldığı ve burada yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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