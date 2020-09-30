İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde dün gece saat 02.30 sıralarında insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'ye (75) ait evde küçük çapta yangın çıktı. Kundaklama olma ihtimali üzerine olay polise haber verildi. Yangın söndürülürken, polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinden yangını bir kişinin gazete kağıdını tutuşturup pencereden içeri atarak yangın çıkardığını tespit etti.

YANGINI ÇIKARAN DAMADI ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre yapılan araştırma sonucu yangını çıkartan kişinin, ev sahibi M.Y.'nin kızı S.P. (46) ile evli olup boşanma aşamasında olan damadı A.P. (55) olduğu tespit edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.