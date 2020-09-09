Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC mesajı!

AA

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, " Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır. Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız." ifadelerini kullandı.

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