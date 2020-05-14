Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 14, 2020
NATO'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA
NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter, Kovid-19'la mücadele bağlamında Türkiye'nin NATO Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla talepte bulunan müttefik ve ortaklara sağladığı destekten övgüyle bahsetti.
Stoltenberg, zor dönemlerde müttefik dayanışmasının çok daha fazla önem taşıdığına işaret ederek, NATO'nun ortak savunma için gerekli önlemleri almaya devam edeceğini belirtti.
NATO'nun, Libya'ya yönelik tutarlı yaklaşımını muhafaza ettiğinin altını çizen Stoltenberg, 2018 Brüksel Zirvesi'nde NATO Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından da ifade edilmiş olduğu gibi, Libya Başbakanı'nın (Fayiz es-Serrac) talebi üzerine NATO'nun, savunma ve güvenlik kurumları inşası alanında ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.
Stoltenberg, Libya'ya yönelik NATO yardımının ülkedeki siyasi durum ve güvenlik koşulları göz önünde bulundurularak yapılacağını, bunun Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği ile yakın koordinasyon içinde yürütüleceğini ifade etti.
Tüm taraflara Libya'ya yönelik BM silah ambargosuna uyma çağrısını yineleyen Stoltenberg, NATO'nun BM nezdinde yürütülen siyasi çözüm girişimlerine tam destek vermeye devam ettiğini kaydetti.
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