İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

Erdoğan görüşmede, Irak'ın yeni Başbakanı olmasından dolayı Mustafa el-Kazımi'yi tebrik edip, kendisine başarılar diledi.

Erdoğan-Kazımi görüşmesinde, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusu ile ikili ve bölgesel meseleler ele alındığı aktarıldı.