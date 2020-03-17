MUSLERA'DAN TEPKİ

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, maçların seyircisiz oynanma kararı ile ilgili olarak, "Bence utanç verici bir gece yaşadık. Çok fazla futbolun konuşulmasına gerek yok. Şu anda dünyanın içinde olduğu bir sağlık problemi var. Taraftarsız oynatılma kararı verildi ama bizim canımız yok mu? Biz, rakip takım oyuncuları, burada çalışanlar riskin içinde" dedi.