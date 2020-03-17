17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Reuters, UEFA'nın EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak şehirlerden olan Kopenhag'daki bütün otel rezervasyonlarını iptal ettiğini duyurdu!
Alman kulübü Hertha Berlin, bir futbolcunun `koronavirüs´ testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun hemen diğer gruptan ayırıldığı; futbolcular, teknik ekip ve kulüp personelinin karantinaya alındığı belirtildi.
Olympique Lyon Başkanı Jean Michel-Aulas, EURO 2020'nin 2021 Haziran ayına ertelenmesi için 55 federasyon üyesi ile birlikte UEFA'ya başvuru yaptıklarını açıkladı.
Yeni Malatyaspor'da korona virüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.
Koronavirüs nedeniyle askıya alınan ve 22 Şubat'ta oynanması planlanan Çin Ligi'nin 18 Nisan'da başlayacağı açıklandı.
Galatasaray'ın sezon başında Almeria'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, korona virüs nedeniyle tüm takımın kişisel karantina altında olduğunu açıkladı.
Formula 1'in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, çalışanlarından birinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
LA LİGA'DA İLK VAKA
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp içinde devam eden testlerin ardından teknik ekip ve futbolcular arasında virüse yakalananların oranının yüzde 35'e çıkmasına rağmen hiç birisinde hastalık semptomları görülmediği belirtildi.
Açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan tüm oyuncular ve ekibin evlerinde karantinaya alındığı ve gereken sağlık desteğinin sağlandığı belirtildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 Şubat'ta İtalya temsilcisi Atalanta ile San Siro Stadı'nda oynadıkları maç sırasında virüse karşı önlem alınmadığını hatırlatan Valencia, "O maçın çok kısa bir süre sonrasında o bölge, virüsün yüksek riskli olduğu alanlar arasına girdi. Kulüp içindeki virüse yüksek yakalanma oranının, bu nedenle gerçekleştiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Valencia, aralarında futbolcular Arjantinli Ezequiel Garay ve Fransız Eliaquim Mangala'nın da yer aldığı 5 kişide Kovid-19'a rastlandığını hafta sonu açıklamıştı.
2 LİG DAHA ERTELENDİ
Brezilya Futbol Federasyonu (CBF),Brezilya Kupası ile kadınlar birinci ve ikinci liglerinin yanı sıra alt yaş gruplarındaki ulusal turnuvaların da bir süre oynanmayacağını açıkladı. Açıklamada, maçların seyircisiz oynandığı eyalet şampiyonalarıyla ilgili kararların ise ilgili federasyonlar tarafından alınacağı ifade edildi.
Meksika Birinci Futbol Ligi'nin (Liga MX) internet sitesinden yapılan duyuruda ise erkeklerde birinci ve ikinci, kadınlarda da birinci ligin, artan sağlık endişeleri sebebiyle askıya alındığı belirtildi.
TRABZONSPOR ANTRENMANLARINI KAPATTI
Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi.
KORONAVİRÜS TEPKİSİ
Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Gremio'nun oyuncuları, maçların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ertelenmemesini protesto etmek için sahaya maskeyle çıktı.
NBA'DEKİ VAKA SAYISI 3'E ÇIKTI
Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı 3'e yükseldi. Pistons'ın 8 Mart'ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika sahada kalan Christian Wood'un test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
BİFOUMA KONTROLE GÖNDERİLDİ
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bifouma'yı kontrole gönderdiklerini açıkladı. Karaman, "Oyuncu ile ben görüşmedim. Başkan kendisini kontrole gönderdi. Kontrol sonuçlarını bekliyoruz" dedi.
BLANC DA YAKANLANDI
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Blanc, Mart başında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen 44. UEFA Kongresi'ne katılmıştı.
FERRARİ KAPATTI
Ferrari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattığını duyurdu.
MUSLERA'DAN TEPKİ
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, maçların seyircisiz oynanma kararı ile ilgili olarak, "Bence utanç verici bir gece yaşadık. Çok fazla futbolun konuşulmasına gerek yok. Şu anda dünyanın içinde olduğu bir sağlık problemi var. Taraftarsız oynatılma kararı verildi ama bizim canımız yok mu? Biz, rakip takım oyuncuları, burada çalışanlar riskin içinde" dedi.
İspanya'da La Liga 2 ekiplerinden Elche'nin 31 yaşındaki Brezilyalı forveti Jonathas'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.
SAMPDORİA'DA VİRÜS YAYILDI
Sampdoria'da 7. koronavirüs vakası: 22 yaşındaki Fabio Depaoli ile 27 yaşındaki Bartosz Bereszynski'nin testleri pozitif çıktı.
Albin Ekdal
Omar Colley
Fabio Depaoli
Morten Thorsby
Antonino La Gumina
Bartosz Bereszynski
Manolo Gabbiadini
IBRA TERK ETTİ
Zlatan Ibrahimovic'in İtalya Serie A'nin koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelenmesinin ardında özel uçakla ülkeyi terk etti.
ERTELENEN LİGLER: Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Avusturya, Belçika, İsviçre, Polonya, İskoçya, Danimarka, Norveç, Slovakya, Hollanda, Çekya, Çin, Güney Kore, Japonya, Fas, İngiltere, ABD MLS, Galler, Yunanistan, Azerbaycan
SEYİRCİSİZ OYNANACAK LİGLER: Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Paraguay, Kosta Rika
FİORENTİNA'DA SAYI 4'E ÇIKTI
İtalya Serie A kulübü Fiorentina, 20 yaşındaki oyuncusu Dusan Vlahovic'in ardından Patrick Cutrone, German Pezzella ve kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
FIFA'DAN MİLLİ TAKIM KARARI
FIFA'dan yeni koronavirüs kararı... Mart ve nisan aylarında kulüplerin milli takımlara futbolcu gönderme zorunluluğu kaldırıldı. FIFA, futbol kulüplerinin milli takımlara futbolcu göndermesini zorunlu hale getiren maddeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan ayları için askıya aldı.
ABD'de Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da 124'üncüsü düzenlenmesi planlanan Boston Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Shane Larkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde maçların oynanmaması gerektiğini belirtti.
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 ay boyunca bütün organizasyonlarını askıya aldı.
2021 Afrika Uluslar Kupası eleme müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
ESKİ TRABZONSPORLU'DA ÇIKTI
Fransa 2. Ligi Troyes'da forma giyen eski Trabzonsporlu Suk Hyun-Jun'da koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Suk Hyun-Jun, Fransa'da koronavirüs teşhisi konan ilk futbolcu oldu.
Almanya Futbol Federasyonu, İtalya ile oynanacak dostluk maçının koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Paderborn, 20 yaşındaki stoper Luca Kilian'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı. Kilian, Bundesliga'da koronavirüs kapan ilk oyuncu oldu.
BARCELONA TESİSLERİNİ KAPATTI
Barcelona, tüm tesislerini koronavirüs tehlikesi geçene kadar kapattığını açıkladı.
4 FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İtalya Serie A takımı Sampdoria'da, Gabbiadini'den sonra Colley, Ekdal, La Gumina ve Thorsby'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı.
ARTETA'DAN İLK MESAJ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, kendisine destek verenlere teşekkür etti: "Güzel dilek ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdiden daha iyi hissediyorum."
RONALDO'DAN DESTEK
İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani'ye destek verdi: "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum."
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, "Futbolun şu anda çok önemi yok. Sağlık, her şeyden çok daha önemli." yorumunda bulundu.
BUNDESLİGA DURDU
Dünya genelinde artan Koronavirüs salgını nedeniyle spor faaliyetleri durmaya devam ediyor. Son olarak Almanya Bundesliga´da oynanması planlanan karşılaşmalar 2 Nisan´a kadar ertelendi.
UEFA'DAN ERTELEME KARARLARI
Koronavirüsün etkileri artarak devam ederken UEFA'dan ve kulüplerden flaş hamleler gelmeye devam ediyor. UEFA, korona virüsün salgını nedeniyle aldığı kararları resmi internet sitesinden açıkladı.
UEFA, bu kapsamda Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 17 ve 18 Mart'ta oynayacak karşılaşmaları, 9 Mart oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakalarını, 17 ve 18 Mart'taki UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final maçlarının ertelendiği duyuruldu.
Ayrıca 20 Mart'ta yapılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi de ertelendi.
Başakşehir'in Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçı da ertelenirken bu maçların ne zaman yapılacağına ilişkin kararların daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
Bu arada UEFA, 17 Mart Salı korona virüs tehlikesini konuşmak üzere toplantı yapacak.
PREMIER LİG ERTELENDİ!
İngiltere'de başta Premier Lig olmak üzere tüm profesyonel ligler 3 Nisan'a kadar ertelendi
FRANSA'DA LİGLER ASKIYA ALINDI
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle Ligue 1 müsabakaları süresiz olarak askıya alındı.
Fransa Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda koronavirüs önlemlerini görüştü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, koronavirüs salgını nedeniyle Ligue 1 müsabakalarının süresiz olarak askıya alındığı bildirildi.
EUROLEAGUE'E 11 NİSAN'A KADAR DURDU
THY Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, resmi internet sitesinden korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsün tehlikeli olduğunun farkında olduklarını ve hem taraftarlara hem de sporculara bulaşmamasını istediklerini ifade eden Bertomeu, "Tüm Euroleague basketbol organizasyonları 11 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.Bu tarihten sonra devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Euroleague yönetimi dün yaptığı açıklamayla da bu hafta oynanacak karşılaşmaları iptal ettiğini açıklamıştı.
FORMULA 1'E ERTELEME
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bahreyn ve Vietnam etapları da ertelendi. Organizasyondan yapılan açıklamada, salgının hızla ilerlemesi nedeniyle Bahreyn'de 20-22 Mart, Vietnam'da ise 3-5 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan yarışların ertelendiği belirtildi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu hafta sonu yapılması gereken Avustralya Grand Prix'si de sabah saatlerinde iptal edilmişti. Organizasyonun Çin etabının da önceden ertelenmesi sebebiyle ilk yarışın, mayıs ayında yapılması öngörülüyor.
FREY'İN TAKIMINDA ŞOK!
Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg, futbolculara ve teknik ekibe yapılan virüs testleri sonucunda en az bir kişinin hastalığa yakalandığını, diğer testlerin sonuçlarının ise henüz belli olmadığını açıkladı.
Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey'in de kiralık olarak forma giydiği Alman ekibi, yetkililerle iletişime geçildiğini ve gerekli önlemlerin vakit kaybedilmeden alındığı da ifade etti.
PREMIER LİG'DE KORONAVİRÜS VAKALARI ARTIYOR
Bournemouth, Artur Boruc ve teknik ekipten dört kişinin koronavirüs belirtileri gösterdiğini açıkladı.
CHELSEA'DE KORONAVİRÜS
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, genç oyuncusu Callum-Hodson Odoi'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Chelsea'den yapılan açıklamada, "Calum Hodson-Odoi'nin gün içerisinde temas kurduğu tüm ilk takım futbolcuları, antrenörler, ve kulüp çalışanları kişisel olarak izole edilmiş ve teste tabi tutulmuştur. Ayrıca as takımın çalıştığı tesisler, bulunduğu sahalar, soyunma odalarıyla birlikte tüm tesisler kapatılmıştır" denildi.
Callum Hodson-Odoi'nin pazartesi günü semptomları gösterdiği ve o tarihten bu yana kişisel olarak karantina altında olduğu belirtildi. Testin pozitif çıkmasının ardından Hudson-Odoi için sağlık birimleriyle temasa geçildiği belirtildi.
Chelsea'nin açıklamasında, "Hudson-Odoi'nin durumu sonrası Premier Lig yönetimi ve kulüpleriyle yapıalcak toplantıda fisktürün ileri tarihe alınması yönünde talepte bulunulacaktır." ifadeleri yer aldı.
EVERTON'DA DA ÇIKTI!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.
Kulüpten yapılan açıklamada, adı verilmeyen bir futbolcuda yeni tip koronavirüs semptomları saptandığı ve ivedilikle gözetim atına alındığı belirtildi.
Sağlık ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından salgına karşı önlem amacıyla tüm oyuncu ve teknik ekibin de karantina altına alındığı ve test sonuçlarının beklendiği ifade edildi. Everton, ligde 16 Mart Pazartesi günü lider Liverpool'u konuk edecek.
ARTETA DA YAKALANDI
Premier Lig'in bir başka devi Arsenal'in menajeri Mikel Arteta koronavirüse yakalandı.
Londra ekibinden yapılan açıklamada antrenman tesislerinin kapatıldığı ve tüm futbolcuların kişisel olarak karantinaya alındığı duyuruldu.
Mikel Arteta konuyla ilgili "Gerçekten üzüntü verici bir durum. Test sonucunu aldıktan sonra kendimi çok kötü hissettim. En kısa sürede bu hastalığı atlamaya çalışacağım" dedi.
ÇAĞLAR'IN TAKIMINDA DA KORKU
Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de de koronavirüs şüphesi var.
Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers, birkaç oyuncusunun koronavirüs belirtileri gösterdiğini ve bu oyuncularının şu anda takımdan uzak tutulduğunu açıkladı.
CITY'DE DE VAR
Öte yandan Manchester City'de de bir futbolcularının aile üyelerinde koronavirüs tespit edildiğini, söz konusu oyuncunun bireysel olarak izole edildiğini ve durumunun takip edildiğini belirtildi.
BUNDESLIGA TATİL OLDU
Bundesliga, 2 Nisan'a kadar tatil edildi. Bundesliga yönetimi, bu haftasonunda oynanacak tüm maçların oynanacağını ve salı günü itibarıyla bu kararın aktif edileceğini açıkladı.
Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo, teknik direktör Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ancak durumun kesinleşmesi için ikinci sonucun beklendiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı. Jorge Jesus haricinde kimsede virüse rastlanmadı fakat 65 yaşındaki teknik adamın test sonucu "zayıf ya da kesin olmayan" pozitif çıktı. Sağlık ekibinin gözetimindeki Jesus'un durumunu teyit etmek için ikinci test sonucunun beklendiği belirtildi.
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