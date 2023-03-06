Çocuk istismarı videosu tutuklattı!

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

AA'da yer alan habere göre bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Adreslerde çocuk istismarı içeren video indirildiği belirlenen 6 hard disk, 2 cep telefonu, hafıza kartı ve flash bellek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.