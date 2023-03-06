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Çocuk istismarı videosu tutuklattı!

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, internetten çocuk istismarı içeren video indirdikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklanırken diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Giriş: 06.03.2023 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Çocuk istismarı videosu tutuklattı!
Çocuk istismarı videosu tutuklattı!
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AA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

OPERASYONLA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

ÇOCUK İSTİSMARI VİDEOLARI BULUNDU

Adreslerde çocuk istismarı içeren video indirildiği belirlenen 6 hard disk, 2 cep telefonu, hafıza kartı ve flash bellek ele geçirildi.

BİR ZANLI TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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