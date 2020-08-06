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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması hakkında Malta’da değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan-Mısır arasındaki deniz anlaşması hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığı ve haklarını ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu anlaşmanın hem Türkiye'nin hem Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bizim daha önce BM'ye bildirdiğimiz kıta sahanlığını ihlal eden bir anlaşma bizim için yok hükmündedir. Bu noktaya gelmemizin sebebi, bugüne kadar Yunanistan'ın, Rum Kesimi'nin yine Mısır ve İsrail gibi ülkelerle Türkiye'yi yok sayarak anlaşmalar imzalaması ve adımlar atmasıdır. Biz de hem kendimizin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için bugüne kadar net ve somut adımlar attık. Sadece sismik araştırma değil, sondaj gemilerimizle de sahada faaliyetlerini sürdürüyoruz." dedi.

Bu anlaşmanın yok hükmünde olduğunu vurgulan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz. Hem bunlara hem de tüm dünyaya. Türkiye Cumhuriyeti; kendi kıta sahanlığı içinde, kendi haklını ve Kıbrıs etrafında da Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlı bir şekilde sahada ve masada korumaya devam edecektir. Bu tür anlaşmalar veya işbirlikleri bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse bizim haklarımızı gasp edemez. Buna hiçbir zaman müsaade etmedik, hiçbir zaman da etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.