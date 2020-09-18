Çavuşoğlu'ndan Yunan gazetesindeki çirkin manşete tepki!

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunan gazetesindeki çirkin manşete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili alçakça bir manşet attığını söyleyen Çavuşoğlu "Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim yayın organlarımızda bazı Yunan siyasetçilere eleştiri olur, bizi de eleştirirler, daha da ağır olur, üzülürüz ama olabilir. Ama hakaret küfür, basın özgürlüğü içinde değerlendirilmemelidir. Bunun Yunan Dışişleri'nin yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz." ifadelerini kullandı

Çavuşoğlu, "Eğer basın özgürlüğü ile bağdaştırmıyorlarsa hukuki olana yapmak onların sorumluluğundadır. İletişim Başkanlığımız da gerekli girişimi yapıyor. Yunanistan'ın birçok konuda Türkiye'de olan birçok meselelerinde olumlu adım atamamasının sebebi de işte bu kamuoyunun duygusunu yansıtan basındır. Ben bunu gördüm, maalesef seviye bu, gerekli işlemleri yapacağız." dedi.

" KIBRIS MESELESİNDE ARTIK FEDERASYON İÇİN MÜZAKERE ETMEYECEĞİMİZİ DEFALARCA SÖYLEDİK"

Kıbrıs meselesinde artık federasyon için müzakere etmeyeceğimizi defalarca söylendiğini belirten Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta seçim arifesindeyiz. Elbette Kıbrıs Türk halkının iradesi sandığa yansır. Diğer taraftan Kıbrıs müzakereleri var. Bu müzakerelerde herkes görüşlerini söyleyebilir. Bunu seçim malzemesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Kıbrıs'la ilgili attığımız adımlar ortada. İktidara geldiğimizden bu yana her türlü adımı attık, çabaları destekledik. Annan planı başarısız oldu. Rum tarafı yüzde 75'le reddetti. Türk tarafından güçlü bir destek çıktı. Kimin çözüm istediğini, kimin istemediğini gördük. En son Dışişleri Bakanı olduktan sonra bir müzakere süreci başladı, biz güçlü bir şekilde destekledik. Cenevre'deki müzakereler kısaydı, biraz daha zaman verelim dedik.

11 gün müzakere ettik, başarısız olduk. Neden başarısız olduk? Annan Planı'nda federasyonu müzakere etmiştik. Biz Cenevre öncesi Cenevre'de ve de Kramantara'da çok açık bir şey söyledik, son defa federasyonu müzakere ediyoruz. Akşam yemeğinde ben söyledim yine sayın Akıncı söyledi. Her müzakerenin başlangıcında ben de söyledim, sayın Akıncı da söyledi. 'Bu son kez müzakeredir, artık bir daha federasyonu müzakere etmeyeceğiz' dedi. Burada çözüme ulaşamazsak bir daha federasyonu müzakere etmeyeceğimizi söyledik. Orada da geri adım atıldı. Rum tarafı attı. Negatif ortam oldu. Genel Sekreter bazı somut fikirler ortaya attı, biz destekledik. Genel Sekreter Rum tarafının geri adım attığını, hiçbir yere varılamayacağını anladı. Bunun üzerine müzakereleri kapattık." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyon için müzakere edilmeyeceğini defaetle söylediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Önce şunu anlamamız gerekiyor. Kramantana bitmiştir. Genel Sekreter baktı ki başarılı olmayacak, önerilerini geri çekmiştir. Rum tarafı hangi önerileri getirdiyse bunları geri çekmiştir. Aynı şekilde KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti de önerilerini geri çekti. Şimdi bir daha kaldığımız yerden başlamamız mümkün değil. Çünkü artık o müzakere bitmiştir, başarısız olmuştur. Şimdi seçimlerden sonra 5+1 gayriresmi toplantı önerisinde bulunuldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz önerdik. Bu toplantıda resmi müzakere başlamadan önce neyi müzakere edeceğimizi öncelikle kararlaştırmamız lazım. Bizim burada önceliğimiz federasyon dışındaki seçeneklerdir. Bunları değerlendirebiliriz. Önce neyi müzakere edeceğiz. Federasyon konusunda müzakereye devam edecek olsaydık 5+1 gayriresmi toplantıyı yapmak zorunda kalmazdık. Biz teklif ettik BM kabul etti. Bizim önceliklerimiz farklı." dedi.

"BAŞARISIZ OLACAK YENİ BİR MACERAYA ATILMANIN HİÇBİR ANLAMI YOKTUR"

Sonuç alıcı müzakerenin gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Önümüzdeki 5+1 gayri resmi toplantıda Türkiye Cumhuriyeti olarak konfederasyon ve iki devletli seçim başta olmak üzere güçlü bir şekilde ifade edeceğiz. İnşallah bugüne kadar çözülmeyen Kıbrıs konusunu da çözmüş olabiliriz. Aksi halde federasyon için bir neticeye varamayacağını çok emin bir şekilde biliyoruz. Rum tarafı Türk tarafı siyasi eşitliği, dönüşümlü başkanlığı paylaşmak istemiyor. 'Biz Kıbrıslı Rumlar olarak Türklerle hastanemizi bile paylaşmak istemiyoruz' dendi. Bunlar kayıtlarda var." ifadelerini kullandı.

Rum kesiminin Türk tarafının hakkını yok saydığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Rum kesiminin sondajlarda Türk tarafının hakkını yok sayarak farklı şirketlere lisanslar vermesi, hakça paylaşımda olumlu adımlar atmaması vardır. Ekonomik konularda bile paylaşmaya hazır olmayan Rum kesimi federasyon için müzakere yaptığı zaman Annan Planı'nda, Cenevre'de olduğu gibi dönüşümlü başkanlığı, KKTC için pozitif oy için hiçbir yetkiyi paylaşmak istemeyecektir. Dolayısıyla başarısız olacak yeni maceraya atılmanın hiçbir anlamı yoktur. Türkiye olarak başından beri tutumumuz nettir.

Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye için Kıbrıs stratejik bir konumdadır. Kıbrıslı kardeşlerimiz Türkiye'nin pozisyonunu bilme hakkı vardır.