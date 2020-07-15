Reuters

Koronavirüs salgınını hafife almakla eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Kovid-19 testinin tekrar pozitif çıktığı ifade edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro geçtiğimiz hafta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Bolsonaro'ya kronavirüs tanısı konduktan bir hafta sonra yapılan test sonucununda pozitif çıktığı belirtildi.

İYİ OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından açıklamada bulunan Bolsonaro "Şimdilik sadece hafif ateşim var" ifadelerini kullanmıştı.

Bolsonaro, sağlığının iyi olduğunu belirtti ve virüsün başkalarına yayılmaması için gerekli önlemleri aldığını söylemişti.

Bolsonaro, hidroksiklorokin ilacını kullandığını belirterek, "Şu an gayet iyiyim, ateşim düştü, virüsü başkalarına bulaştırmamak için gereken önlemleri alıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Virüsü "yağmura" benzeten Bolsonaro, "Panik de öldürüyor. Virüs yağmur gibi, senin kapını çalıyor ve bazılarının kendisini daha fazla koruması gerekiyor. Belirli yaşa gelmiş, sağlık problemleri olan kişilere bulaştığında ölüm riski daha yüksek." şeklinde konuşmuştu.