Boris Johnson'ın son durumu hakkında açıklama!

Reuters

Son dakika bilgilerine göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın hala yoğun bakımda olduğu ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Johnson'ın durumunun yakından takip edildiği söylendi.

Koronavirüse yakalanan Johnson geçtiğimiz akşam yoğun bakıma kaldırılmıştı.

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