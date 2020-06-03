Belarus'ta şoke eden gelişme: Hükümet feshedildi!

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun hükümeti feshettiği duyuruldu.

Reuters haber ajansının Belarus medyasını kaynak gösterdiği haberinde, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, hükümeti fesheden kararnameyi imzaladı.

Haberde başka bir ayrıntıya yer verilmedi.

26 YILDIR ÜLKENİN BAŞINDA

Belarus'ta 1994 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Lukaşenko, gelecek seçimlerde altıncı kez aday olmaya hazırlanıyor.