Barış Pınarı bölgesinde bombalı saldırı!

AA

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta iş yerine düzenlediği bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı" denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

MSB tarafından PKK/YPG'nin Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat alanlarına bir ayda 62 taciz gerçekleştirdiği belirtilirken, 10 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.