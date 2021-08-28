Bakanlık'tan Marmaray açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, bazı internet siteleri ile sosyal medya paylaşımlarında 'Yük treni Marmaray'da denizin altından geçerken perano sürttü' başlığıyla yayınlanan haberler ve paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın 25 Ağustos günü saat 00.58'te yaşandığı belirtilerek, "Olay 25 Ağustos 2021 tarihinde saat 00.58'te Arifiye'den Kapıkule'ye giden 13041 trenin bakım kuşağında Marmaray tüp geçisinden geçisi esnasında, trende 5'inci sırada bulunan, 83 75 6936004-8 numaralı boş balast vagonun bir kapağının menteşesinin, metal yorgunluğu nedeniyle arızalanması ve açılması sonucu meydana gelmiştir" ifadeleri kaydedildi.
"KAPAK DÜŞMESİ VE PERONLARDA HASAR OLUŞMASI SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR"
Açıklamada, trene acil muhadale edildiği belirtilerek "Kapağın açıldığı tespit edilir edilmez tren durdurulmuş, acil müdahale aracında bulunan teknik personelce emniyete alındıktan sonra 4.35'te yoluna devam ettirilmiştir. Bu esnada trenler, Hat-2'den geçiş yapmıştır. İddia edildiği gibi demiryoluna kapak düşmesi, istasyon ve peronlarda hasar oluşması ve diğer trenlerin tehiri söz konusu olmamıştır" denildi.
Yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:
"Yük trenlerinin Marmaray tüp geçişinden geçişleri, yolculu işletmenin bitişinden sonra 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Tüp geçişine girecek bütün yük tren dizileri önceden kontrol edilerek, varsa geçişe engel arızalar giderildikten sonra tüp geçide girmesine izin verilmektedir. Tüp geçitten yük trenlerinin geçişleri düşük hızlarda ve sürekli kontrol altında yapılmaktadır. Tüp geçiş, yolcu trenleri geçmeye başlamadan önce teknik ekiplerce her sabah kontrol edilmekte, ekibin onayından sonra Marmaray trenleri geçmeye başlamaktadır."
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