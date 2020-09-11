Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dişişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya konularının ele alındığı ifade edildi.