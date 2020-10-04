Son dakika bilgilerine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan Mingeçevri şehrine füze, Terter'e top atışlarıyla saldırdı. Saldırılarda yaralananlar var" ifadeleri kullanıldı.

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