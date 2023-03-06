Aynı yönde gidiyorlardı... Değişmeyen hata: 2 ölü!

FECİ KAZA EKİPLERE BİLDİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre kazanın ardından diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık görevlileri tarafından otomobilde bulunan Hatice Taş (49) ile Hasibe Şevik´in (37) olay yerinde öldüğü belirlendi. Yine otomobilde bulunan Yiğit Selim Ceylan (46), Mehmet Şevik (8), Sevgi Şahan (40), Miray Şevik (2), Ebrar Tenekeci (17) ve sürücü Bekir Şevik de yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden Hasibe Şevik ve Hatice Taş'ın cenazeleri de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.