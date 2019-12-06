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Batman Barosu'na kayıtlı bir kadın avukatın gizlice fotoğrafının çekilerek iletişim gruplarında paylaşıldığı iddia edildi. Kadın avukatlar bir araya gelerek olayı protesto etti.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman Barosu'na mensup kadın avukatlar, bir kadın meslektaşlarının mini etekli fotoğrafının baroya mensup bir erkek avukat tarafından çekilip iletişim gruplarında paylaşıldığı iddiasıyla baro binasında açıklama yaptı. Kadın avukatın fotoğrafının izinsiz çekilerek paylaşılmasının taciz olduğunu belirten avukatlar, bu duruma sessiz kalmayacaklarını vurguladılar. Açıklamayı okuyan avukat Dorşin Şıkgenç, şunları söyledi:

'TACİZLERE SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

"Baromuza mensup bir erkek avukat tarafından mini etek giyen bir kadın meslektaşımızın fotoğrafının çekilerek, iletişim gruplarında paylaşıldığı iddia edilmektedir. Biz kadın avukatlar olarak bu iddia karşısında sessiz kalmıyoruz ve rahatsızlığımızı bildiriyoruz. Şiddete karşı mücadelenin güçlenmesi adına baromuza mensup olan tüm kadın ve erkek meslektaşlarımızı bu vaka karşısında durmaya ve kadınları belli kalıplara uydurmaya çalışan, bu kalıplara uymayan kadınları konuşmalarda özne haline getiren zihniyetin karşısında sesini yükseltmeye ve birlik olmaya çağırıyoruz.

Bu vaka özelinde ve genel olarak kadınların eteğinin boyunu, rujunun rengini, saçının boyunun, dekoltesinin, sutyeninin askısını sorun haline getiren zihniyete sessiz kalan kadın veya erkek herkesin ataerkil zihniyeti beslediğini ve büyüttüğünü biliyoruz. Tacizler karşısında kadın avukatlar olarak sessiz kalmayacağız" dedi.