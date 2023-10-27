Kayseri'nin İncesu ilçesinde, lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı.

DHA'da yer alan habere göre öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri´de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir.

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Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kentte Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisinin gözaltına alınmasının ardından, olaya E.K. isimli öğrencinin de karıştığı tespit edildi. Jandarma E.K.´yi de gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12´nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TÜRK BAYRAĞINI YIRTAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan 27 Ekim'de İstanbul Gaziosmanpaşa'da, akşam saatlerinde, MT7 Metro hattında Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan bayrakları yırtan Erhan T., yolcular arasında bulunan polis memuru tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.