"Dombra" şarkısının bestecisi Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov, İstanbul’un Fethi’nin 567. yılı kutlamalarına özel olarak Mehteran Takımı'nın eşliğinde Ceddin Deden ve Fetih Marşı’nı seslendirdi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

İHA'da yer alan habere göre sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi. Öte yandan klip akşam fetih kutlamaları kapsamında da yayınlanacak.