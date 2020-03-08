DHA

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Latin Amerika ülkelerinden Arjantin´de bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin yaklaşık bir ay önce Fransa´da bulunduğunu duyurdu.

Arjantin´de bir kişi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, 64 yaşındaki hastanın başkent Buenos Aires'teki Argerich Hastanesi´nde tedavi gördüğünü ve burada yaşamını yitirdiğini belirtti. Öte yandan, hastanın yaklaşık bir ay önce Fransa´da bulunduğu bildirildi.