AA

Antalya'nın Akseki ilçesinde gölet yakınında yaklaşık 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk oluştu.

Cevizli Mahallesi'nde kovanlarına bakmak için göletin bulunduğu bölgeye giden bir arıcı, obruğu fak ederek durumu mahalle muhtarı Harun Çınar ve Akseki Belediyesi yetkililerine bildirdi. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, mahalleye gelerek obrukta incelemelerde bulundu ve belediye görevlilerine, çukura herhangi bir canlının düşmemesi için gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi.

Cevizli Mahallesi Muhtarı Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerinde en son 25 yıl kadar önce obruk oluştuğunu söyledi. Obruğun yaklaşık 5 metre derinliğinde ve 3 metre çapında olduğunu belirten Çınar, "Büyük ve derin bir obruk. Şaşırtıcı bir durum. Adeta bıçakla kesilmiş gibi, çok ilginç. Hayvan veya insan düşebilir, inşallah başka oluşmaz" dedi.