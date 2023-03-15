Ada 18 yaşındaydı! Otomobilde kanlı infaz!

Adana'da olay, saat 11.00 sıralarında Ceyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobiliyle Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı´nda Abdulkadirağa Camii istikametine seyir halindeki Ada Liceli (18), kırmızı ışıkta durduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
VÜCUDUNA 4 KURŞUN İSABET ETTİ
DHA'da yer alan habere göre yanında bulunan arkadaşı tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Liceli´nin vücudunun farklı yerlerine 4 kurşun isabet ettiği belirlendi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Liceli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ada Liceli´nin cenazesi yapılan ön incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Polis, olaydan sonra kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.