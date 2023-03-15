Ada 18 yaşındaydı! Otomobilde kanlı infaz!

Adana'da olay, saat 11.00 sıralarında Ceyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobiliyle Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı´nda Abdulkadirağa Camii istikametine seyir halindeki Ada Liceli (18), kırmızı ışıkta durduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

DHA'da yer alan habere göre yanında bulunan arkadaşı tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Liceli´nin vücudunun farklı yerlerine 4 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Liceli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ada Liceli´nin cenazesi yapılan ön incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.