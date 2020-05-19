AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1068 artarak 92 bin 64'e yükseldi.

ABD Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 996 artarak 1 milyon 552 bin 140'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1068 artarak 92 bin 64'e yükseldi.

ABD'yi 299 bin 941 vakayla Rusya, 278 bin 188 vakayla İspanya ve 257 bin 396 vakayla Brezilya izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 361 bin 266 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 480 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 150 bin 87 vakayla New Jersey ve 96 bin 485 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyon 330 bine, iyileşen sayısı da 359 bine yaklaştı.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 162 artarak 32 bin 169'a yükseldi.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1424 düşüşle 65 bin 129’a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 226 bin 699 oldu. İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 75’lik artışla 129 bin 401’e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 162 daha artarak 32 bin 169'a ulaştı. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 749 olan sayı, bugün 716'ya geriledi.

Bugüne kadar 3 milyon 104 bin 524 test yapılan ülkede, salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 54 oldu.

İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 545 CAN KAYBI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 35 bin 341'e yükseldi.

Çevre Bakanı George Eustice'in günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 35 bin 341 oldu.

Ülkede son bir günde tespit edilen 2 bin 412 yeni vakayla toplam vaka sayısı 248 bin 818’e çıktı.

İngiltere’deki toplam test sayısı da 89 bin 784 artışla 2 milyon 772 bin 552’ye yükseldi.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Matt Hancock bugün parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 89’unun 69 yaş ve üstü olduğunu bildirdi.

İngiltere ve Galler’e ait bugün Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre de bu yıl 21 Mart-8 Mayıs'ta, son 5 yılın aynı zaman dilimi ortalamasına göre 49 bin 575 fazla ölüm gerçekleşti.