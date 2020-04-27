ABD, İtalya ve İngiltere'de son 24 saatin koronavirüs bilançosu!

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 702 artışla 965 bin 951'e yükseldi.
Salgında ölenlerin sayısı ise 943 artarak 54 bin 877'ye ulaştı.
ABD'yi 229 bin 422 vakayla İspanya, 197 bin 675 vakayla İtalya ve 162 bin 220 vakayla Fransa takip ediyor.
SALGININ MERKEZİ NEW YORK
ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken, onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.
New York'taki vaka sayısı 288 bin 45, ölü sayısı ise 22 bin 269 olarak kayıtlara geçti.
ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 441 bin 79 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı ise 107 bin 45'e çıktı.
Ülke genelindeki hastanelerde 126 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisi ise sürüyor.
İNGİLTERE'DE SON DURUM
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 360 artarak 21 bin 92'ye yükseldi.
İTALYA'DA CAN KAYIPLARINDA DÜŞÜŞ
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 333 artarak 26 bin 977'ye yükseldi.
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