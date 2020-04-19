HABERTURK.COM / AA

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 9 artarak 39 bin 95'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 508 artışla 735 bin 287'ye çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 9 artarak 39 bin 95'e ulaştı.

ABD'yi 195 bin 944 vakayla İspanya, 175 bin 925 vakayla İtalya, 152 bin 978 vakayla Fransa takip ediyor.

FRANSA'DA CAN KAYBI 20 BİNE YAKLAŞTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 701 artarak 175 bin 942'ye ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 5 bin 744'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 610 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının son 11 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 622 artarak 36 bin 578'e çıktığını dile getirdi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 395 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 12 bin 69'a, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 649'a yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 19 bin 718 olduğunu kaydetti.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında son 4 güne göre düşüş yaşandı.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 16 BİNİ GEÇTİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 596 artarak 16 bin 60'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 15 bin 464'ten 16 bin 60'a, vaka sayısı 5 bin 850 artarak 120 bin 67'ye çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 994 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 372 bin 967'ye, tekrarlar ile de toplam test sayısı 482 bin 63'e yükseldi.

İSPANYA'DA SON 5 HAFTANIN EN DÜŞÜK ARTIŞI KAYDEDİLDİ

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede dün 585 olan günlük ölü sayısındaki artış bugün 410'a geriledi. Bu rakam, son 5 haftanın en düşük artışı olurken, öncesinde en düşük artış 394 ile 22 Mart'ta açıklanmıştı.

AA'nın haberine göre İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümler, 2 Nisan'da 950 ile zirve yapmıştı. Bakanlık salgın nedeniyle şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 20 bin 453'e yükseldiğini bildirdi.

Ülkede, vaka sayısı düne nazaran 4 bin 218 artışla toplam 195 bin 944 oldu. Kovid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 2 bin 695 artışla 77 bin 357'ye çıktı.

İspanya'da Madrid ve Katalonya gibi bazı özerk yönetimlerin hükümetleri, cenaze kayıtlarını ve şüpheli vakaları esas alarak salgından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısını daha yüksek veriyor.

Kovid-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanan İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez dün akşam yaptığı açıklamada, bu durumun bazı sosyal ve ekonomik alanlarda gevşetilerek 9 Mayıs'a kadar uzatılacağını duyurmuştu.

BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 38 BİNİ GEÇTİ

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1313 artarak 38 bin 496'ya ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 265 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 409 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 38 azalarak 1081'e gerilediği de vurgulandı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1313 artarak 38 bin 496'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 230 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 683'e yükseldi.

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İRAN'DA CAN KAYBI 5 BİN 118'E YÜKSELDİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 87 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 118'e, vaka sayısı ise 82 bin 211'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 87 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 118'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının 1343 artarak 82 bin 211'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, virüse yakalanan hastalardan 3 bin 456'sının durumunun ağır olduğunu dile getirerek, 57 bin 23 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

AVUSTRALYA'DA DA ÖLÜ SAYISI 72'YE ÇIKTI

Avustralya’nın Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde de üç kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 72’ye çıktı.

İTALYA'DA SON 24 SAATTE 433 CAN KAYBI

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 433 artarak 23 bin 660'a yükseldi.