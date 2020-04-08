08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte yaklaşık 2 bin artarak 13 bine yaklaştı.
Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 480 artışla 399 bin 929'a, ölenlerin sayısı ise 1918 artarak 12 bin 911’e çıktı.
Dünya genelinde ABD'yi 146 bin 690 vakayla İspanya ve 135 bin 586 vakayla İtalya takip ediyor.
ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 110 bin 70 vaka ile Fransa'nın toplam vakalarından daha fazla olduğu gözleniyor.
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ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK
Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette dün 131 bin 830 olan vaka sayısı 8 bin 556 artışla 140 bin 386'ya çıktı.
New York'u 44 bin 416 vakayla New Jersey, 18 bin 970 vakayla da Michigan takip ediyor.
Can kaybı bakımından New York 5 bin 489 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1232 ölümle New Jersey ve 845 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.
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