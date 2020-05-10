AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı.

Kovid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de ölü ve vaka sayılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 232 artarak 1 milyon 348 bin 315'e yükseldi.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1417 artarak 80 bin 56'yı buldu.

Salgında ABD'yi 264 bin 663 vakayla İspanya, 218 bin 268 ile İtalya, 215 bin 260 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 925 bin 350'ye ulaşırken, 238 bin 80 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York eyaleti, 343 bin 709 vaka ve 26 bin 598 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 137 bin 85 vakayla New Jersey ve 76 bin 743 vakayla Massachusetts izliyor.

İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 269 CAN KAYBI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 855'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hastane, huzurevi ve kendi evlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 31 bin 855'e yükseldi.

Ülkede bir günde yapılan 92 bin 837 testle 3 bin 923 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 219 bin 183'e ulaştı.

İngiltere, Kovid-19'a bağlı ölü sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 12 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 209 bin 688'e ulaştı.

Son bir haftadır günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülkede, ölü sayısı 88 artarak 1915, iyileşen sayısı da 2 bin 390 artarak 34 bin 306 oldu.

Böylece ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere'den sonra Rusya, dünyada vaka sayısı bakımından 5'inci sıradaki yerini korudu.

Öte yandan, vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,5 olurken, yeni vakaların yüzde 42,4'ünde semptom görülmediği belirtildi.

MOSKOVA'DA VAKA SAYISI 109 BİNİN ÜZERİNDE

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 551 artarak 109 bin 740'a, ölü sayısı ise 58 artarak 1068'e çıktı.

Moskova'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,3 olurken, toplam 13 bin 790 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

243 BİN KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 226 bini son 24 saatte olmak üzere ülkede toplam 5 milyon 400 bin test yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 243 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

RUSYA'DAKİ KOVİD-19 DURUMU

Rusya'da, ilk virüs vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Moskova Belediyesi, şehirde bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar almıştı.

Öte yandan, Moskova’da 12 Mayıs itibarıyla sanayi ve inşaat işletmelerinin çalışmasına izin verilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

İSPANYA'DA 143 CAN KAYBI DAHA

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artarak 26 bin 621'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 179 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı bugün 143'e düştü.

Bu rakamın, 18 Mart'tan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayılarında kaydedilen en düşük artış olması dikkati çekti.

Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 26 bin 621'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 621 artışla 224 bin 390'a çıktığını açıkladı.

Diğer yandan iyileşen sayısı da son 24 saatte 2 binden fazla artışla 133 bin 166'ya yükseldi.

Salgının en fazla görüldüğü yer olan Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 46 artışla 8 bin 644 olurken, hastanede tedavi gören yeni vaka sayısı da 132 artışla 41 bin 559'a çıktı.

İSPANYA'NIN YARISI YARIN NORMALLEŞMEDE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİYOR

Bu arada Kovid-19'un ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için hükümetin belirlediği kademeli normalleşme takvimi kapsamında İspanya'nın yarısı ikinci aşama olan "1. seviye"ye yarın geçiyor.

Ülkedeki 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentleri tamamen "1. seviye"ye geçerken, Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid, bu aşamaya geçmesi tamamen yasaklanan tek özerk bölge oldu.

Başbakan Pedro Sanchez, dün düzenlediği basın toplantısında, "Halkın yüzde 51'i normal hayatlarının bir kısmına geri dönecek ama hiçbir zaman unutulmamalıdır ki virüs yok olmadı, hala gizleniyor. İkinci aşamaya geçenlerden çok temkinli olmalarını istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

İspanya'da, Kovid-19 nedeniyle 14 Mart'ta ilan edilen ve dört kez uzatılan olağanüstü halin süresi 24 Mayıs'ta dolacak.