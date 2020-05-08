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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 238 artarak, 77 bin 55’e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 326 artarak, 1 milyon 295 bin 31'e yükseldi.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 238 artarak, 77 bin 55 oldu.

ABD'yi 260 bin 117 vakayla İspanya, 215 bin 858 ile İtalya ve 206 bin 715 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 328 bin 479’a ulaşırken, iyileşen hasta sayısı da 217 bin 273 oldu.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York, 337 bin 421 vaka ve 26 bin 365 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 135 bin 106 vakayla New Jersey ve 73 bin 721 vakayla Massachusetts takip ediyor.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 30 bin 201'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1663'lük düşüşle 87 bin 961'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 217 bin 185 oldu. İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 747'lik artışla 99 bin 23’e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 243 daha artarak 30 bin 201’e yükseldi. Böylece ABD ve İngiltere'nin ardından İtalya Kovid-19 can kaybı 30 bini geçen üçüncü ülke oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1311 olan sayı 1168'e geriledi.

İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 626 CAN KAYBI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 626 artarak 31 bin 241'e yükseldi.

Çevre Bakanı George Eustice'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hastanelerde, huzurevlerinde ve kendi evlerinde ölenlerin sayısı 31 bin 241'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 649 artarak 211 bin 364 olurken, son 24 saatte yapılan 97 bin 29 testle toplam test sayısı 1 milyon 631 bin 561'e yükseldi.

Bu arada Halk Sağlığı Kurumu, hayatını kaybedenler arasında 6 haftalık bir bebek de olduğunu duyurdu.

"GEVŞEME" YOL HARİTASI PAZAR GÜNÜ AÇIKLANACAK

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısıtlamaların süresi bugün doldu ancak hükümetin "gevşeme" konusunda belirlediği yol haritası Başbakan Boris Johnson tarafından pazar günü açıklanacak.

Ülkede kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor.

İngiltere Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.