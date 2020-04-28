AA

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1379 artarak 56 bin 256’ya yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 539 artışla 988 bin 490'a yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 1379 artarak 56 bin 256’ya ulaştı.

ABD'yi 232 bin 128 vakayla İspanya, 199 bin 414 vakayla İtalya ve 166 bin 36 vakayla Fransa takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise 291 bin 996 vaka ve 22 bin 668 can kaybıyla New York, salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

New York'u 111 bin 188 vakayla New Jersey ve 56 bin 462 vakayla Massachusetts izliyor.

ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 593 bin 495 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı ise 111 bin 583'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerde 128 bin 673 kişinin yeni tip koronavirüs tedavisi sürüyor.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 382 artarak 27 bin 359’a yükseldi.

Ülkede, iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 608 azalarak 105 bin 205’e gerilediği, bugüne kadar virüs bulaşanların toplam sayısının da 201 bin 505 olduğu belirtildi.

İyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 317’lik artışla 68 bin 941’e çıktığı aktarılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısının 382 daha artarak 27 bin 359’a yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğü vurgulanarak dün 1956 olan sayının bugün 93 düşüşle 1863’e gerilediği ifade edildi.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 22 BİNE YAKLAŞTI

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 678'e yükseldi.