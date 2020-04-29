29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 112 artarak 58 bin 368’e çıktı.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 228 artışla 1 milyon 13 bin 168'e yükseldi.
Salgında ölenlerin sayısı ise 3 bin 112 artarak 58 bin 368’e ulaştı.
ABD'yi, 236 bin 899 vakayla İspanya, 201 bin 505 vakayla İtalya ve 169 bin 53 vakayla Fransa takip ediyor.
SALGININ MERKEZİ NEW YORK
ABD genelinde ise 295 bin 106 vaka ve 22 bin 912 can kaybıyla New York, salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.
New York'u 113 bin 856 vakayla New Jersey ve 58 bin 302 vakayla Massachusetts izliyor.
ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 595 bin 728 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı da 115 bin 936'e çıktı.
Ülke genelindeki hastanelerde yeni tip koronavirüs tedavisi görenlerin sayısı ile son 24 saatte 22 bin 408 azalarak 106 bin 265 kişiye düştüğü görüldü.
İTALYA'DA SON DURUM
İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi.
İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 26 BİNİ GEÇTİ
İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.
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