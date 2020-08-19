ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor." açıklamasında bulundu.
Pompeo, Mali'de dün Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın zorla istifa ettirildiği darbeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
"ABD, herhangi bir yönetimin zorla ele geçirilmesini kınadığı gibi Mali'de 18 Ağustos'taki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor." ifadesini kullanan Pompeo, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS),Afrika Birliği ve diğer uluslararası ortakların bu tür eylemlere karşı yaptığı kınamalara katıldıklarını bildirdi.
Alıkonulan hükümet yetkilileri ve ailelerinin özgürlükleri ve güvenliklerinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Pompeo “ABD, tüm siyasi ve askeri aktörleri anayasal hükümetin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmaya davet ediyor.” ifadesini kullandı.
Pompeo, Mali'deki tüm paydaşları da "barışçıl bir diyalog sürecinde yer almaya" çağırdı.
MALİ'DEKİ DARBE
Mali'de Kati'deki bir askeri üste dün sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve üsten çıkan askeri araçlar, başkent Bamako'ya ilerlemişti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı alıkoyan askerler, hükümetin istifasını talep etmişti.
Darbeci askerler, Keita'nın yanı sıra Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'yi alıkoymuştu.
Keita, devlet televizyonunda yaptığı kısa konuşmasında istifa ettiğini duyurmuş, meclis ve hükümeti de feshettiğini açıklamıştı.
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