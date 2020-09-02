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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili, tüm taraflara tansiyon düşürme çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir karardı. Bu adımın Doğu Akdeniz'deki yüksek gerginlik zamanında alındığını biliyoruz ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Herkesten bölgedeki gerginliği düşürmelerini istiyoruz" dedi.

Pompeo, "Herkesi diplomatik görüşmeleri başlatmaya çağırıyoruz, bölgede askeri gerilimin artması kimsenin faydasına değil" dedi.

Mike Pompeo, Rum Kesimine uygulanan silah ambargosunun 33 yıl sonra kaldırmasına ilişkin ise "doğru bir karar" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik "Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını ." ifadesini kullanmıştı.