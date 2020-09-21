ABD'den İran Savunma Bakanlığına yaptırım kararı!

Son dakika bilgilerine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Pompeo, ABD'nin İran Savunma Bakanlığına yaptırım kararı aldığını aktardı.

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İran Savunma Bakanlığına yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

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