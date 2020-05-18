Son dakika haberleri! ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs ile mücadele için sıtma ilacı kullanıyorum!

Reuters

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Reuters haber ajansının son dakika bilgilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık bir buçuk haftadır sıtma ilacı (Hidroksiklorokin) kullandığını açıkladı.

Trump, virüsten korunmak için hidroksiklorokin ve Zinc adlı ilaçları aldığını söyleyerek, “Bir kaç haftadır her gün alıyorum. Şimdiye kadar işe yaradı, bakın hala buradayım” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, neredeyse her gün Kovid-19 testi olduğunu ve sonuçlarının negatif çıktığı söylerken, herhangi bir koronavirüs semptomu göstermediğini de vurguladı.

TRUMP'IN TAVİSYE ETTİĞİ İLAÇ BEYAZ SARAY'I İKİ BÖLMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "çığır açıcı" olarak nitelendirdiği ve Beyaz Saray'daki uzmanlar arasında görüş ayrılığına neden olan sıtma ilacı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de yapılan bilimsel bir çalışmada, ABD Başkanı Trump'ın daha önce iddia ettiği sıtma ilacı türü "hidroksiklorokinin" hastalıkla mücadelede yardımcı olmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan, Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı Beyaz Saray uzmanlarını ikiye bölmüştü. Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün önemli üyelerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci ile Trump arasında söz konusu sıtma ilacı ile ilgili tartışma yaşandığın ifade edilmişti.