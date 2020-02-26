26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rize'de, 18 yaşındaki Hüseyin B., 6 yıl sonra sokakta karşılaştığı aynı yaştaki eski okul arkadaşı Ebubekir Al ile önce tokalaştı ardından yumrukla saldırdı. Al'ın çenesi ile dişlerinde kırıklar oluşurken gözaltına alınan Hüseyin B. kendisini, "Anlık sinirle böyle bir şey yaptım, çok pişmanım" diyerek, savundu.
Olay, Piriçelebi Mahallesi'nde 16 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin B. ile Ebubekir Al sokakta karşılaştı. 6 yıl önce aynı ortaokulda okuyan gençler, tokalaşıp, sohbet etmeye başladı. Ancak Hüseyin B., Ebubekir Al'a, "6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni bir tenha yerde görseydim" diyerek, yumrukla saldırdı.
Al, kendisini korumaya çalışarak Hüseyin B.'yi itekledi. Yere düşen saldırgan kalkıp, kaçtı. Yüzüne aldığı darbeler nedeniyle çenesi ile dişlerinde kırıklar oluşan Ebubekir Al, önce darp raporu aldı ardından polise şikâyetçi oldu. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
'İNSANLARLA UĞRAŞMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEYİNCE ALAY ETTİ'
Polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin B., sorgununun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadesinde 6 yıl önce ortaokulda aynı sınıfta okuduğu Ebubekir Al'ın, o dönem kendisine ait sosyal medya hesaplarını ele geçirip, uygunsuz paylaşımlarda bulunduğunu öne sürdü. Hüseyin B., ifadesinin devamında ise, şunları anlattı:
"Beni okul dönemi çok kez dövmüştü. Ebubekir, benle ve arkadaşlarımla çok uğraşırdı. Epilepsi hastası olduğum için birçok kez onun yüzünden kriz geçirdim. Lise birde de aynı sınıftaydık. İki kez sınıfta kalınca okulu bıraktım, açıktan devam ediyorum. Ebubekir ile aramda sorun yoktu. Bu olaydan önce birçok kez karşılaşıp sohbet ettik. Olay günü yine sohbet ederken, 'Yine insanlarla uğraşıyor musun?' diye sordum. 'Uğraşıyorum' dedi.
İnsanlarla uğraşmaması gerektiğini söyleyince, benle alay edip, sosyal medya hesabımı tekrar ele geçireceğini söyledi. Sinirlenip yumruk attım. Çok pişmanım. Hem kendim hem ailem Ebubekir'e ve ailesine ulaştık, özür diledik. Anlık sinirle böyle bir şey yaptım çok pişmanım."
Hüseyin B., savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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