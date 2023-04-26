Amasra davasında 2. duruşma! İşte detaylar...

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bartın Adliyesinde özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmanın ikinci gününde, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de patlamadan 173 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemirin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış; 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde "takipsizlik" kararı verilmişti.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu 4 sanığın iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar mahkumiyeti talebinde bulunulan iddianamede, diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

ESKİ İŞLETME MÜDÜRÜ EKMEKCİ SAVUNMASINI YAPTI

'Olası kast ile öldürme' suçuyla yargılanan İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci mahkemede savunmasını yaptı. Ekmekci'nin savunmasının öncesinde hayatının kaybedenler için başsağlığı dilediği sırada madenci yakınları tepki gösterdi.

"BEN DELİL KARARTMA YAPMADIM"

Ekmekci, savunmasında, "Olay günü iş yerimizde metan gazı ve havalandırma ilgili bir sorun gözükmemektedir. İşçilerden veya sendika temsilcilerinde ocakta yaşanan herhangi bir olumsuzluk bana iletilmedi. Gündüz vardiyasında herhangi olumsuz durum olmamıştır. Ben son vardiyada Recep Orhan'a mesaj atarak uyarılarda bulunmuşumdur. İşimi düzgün yaptığımı söylemek istiyorum. Ben, olaydan 20 önce barutçu arkadaşta gaz ölçüm cihazı olmadığı için ceza verdim.

O günden sonra herhangi bir sorun olmamıştır. Bu da benim görevimi düzgün yaptığımı göstermektedir. Olay haberini aldıktan ocakta kurtarma çalışmalarına katıldım. Son şehidimizi alıncaya kadar her noktasında bulundum. O gün yangın devam etmesine rağmen canla başla çalıştım. Olaydan 10 gün sonra da çalışmaya devam ettim. İş yerindeki işçilerden hiçbir tepki almadım.

Ocakta yangını söndürmek için mücadele ettim. Delil karartma yapmadım. Olay günü işçileri kurtardığımızda barutçularımızda, işçilerimizde gaz ölçüm cihazları vardı. Patlamanın olduğu yerde 5 adet gaz ölçüm cihazı vardı. İş yerimizde her yıl kamu kurumları tarafından denetimler yapılmaktadır. Bilirkişi tarafından bizler ithaf edilen 'müfettişler gelmeden önce değişiklik yapıldığı' konusunda böyle bir şey mümkün değildir. TTK İş Sağlığı Güvenliği Dairesi Başkanlığı tarafından her ay denetim yapılmıştır. İş güvenliği uzmanları tarafından bir eksiklik tespit edilmemiştir" dedi.

"PATLAMANIN BÜYÜME SEBEBİ VANTÜPLER"

Bilirkişi raporundaki kendisine yöneltilen kömür tozuyla mücadele, eğitim ve acil durum tatbikatlarıyla ilgili suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Ekmekci, "Patlamanın yayılması ve nedeni bana göre patlamanın nedeni, yanmaması gereken havalandırma vantüplerinin (havalandırma borusu) bin metre yanmasıdır. Yani yangının büyümesine neden olmuştur. Bu vantüplerin incelenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.